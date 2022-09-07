مدرب مصر السابق كيروش يتولى قيادة منتخب مشارك في كأس العالم

2022/09/07 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً لمنتخب إيران، خلفاً للكرواتي دراغان سكوسيتش

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