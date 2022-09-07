بالصور.. ادارة نادي كربلاء تتعاقد مع 3 لاعبين محترفين افارقة لفريقها الكروي

2022/09/07 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت ادارة نادي كربلاء الرياضي،

اليوم الأربعاء، مع ثلاثة محترفين من

قارة افريقيا لتمثيل فريقها الكروي

اضافة الى محترف آخر سيصل خلال الساعات

المقبلة.

وذكرت الإدارة في بيان تابعته وكالة نون

الخبرية،

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