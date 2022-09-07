ممثل المرجع السيستاني يستقبل جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة في مكتبة (صور)

2022/09/07 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا،

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم

الاربعاء، جمال الدرة والد الشهيد

الفلسطيني محمد الدرة، الذي استشهد في

ايلول 2000 على يد قوات الاحتلال

الصهيوني.

وقال مراسل وكالة

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