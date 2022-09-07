توضيح بشأن قرار السماح بدخول السيارات العراقية الخاصة إلى السعودية لأداء العمرة

2022/09/07 | 20:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأنبار – واع – أحمد الدليميأوضحت حكومة الأنبار المحلية، اليوم الأربعاء، الفئة المشمولة بقرار المملكة العربية السعودية السماح للسيارات العراقية الخاصة الدخول إلى أراضيها لأداء العمرة.وقالت مستشار محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية، سعاد جاسم زيدان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر السماح للسيارات الصالون العراقية العبور عبر منفذ عرعر الى المملكة العربية السعودية، شرط أن تكون السيارة فئة سبعة راكب وموديلها من عام 2013 فما فوق". وأعلنت هيئة الحج والعمرة في وقت سابق من اليوم دخول أول مواطن عراقي للأراضي السعودية عبر منفذ عرعر بسيارته الخاصة بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاما".





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