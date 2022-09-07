2022/09/07 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء 09/07/2022، إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا...

ظهرت المقالة ترامب: التحقيقات الفيدرالي صادرت بيانات طبية سرية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: التحقيقات الفيدرالي صادرت بيانات طبية سرية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: التحقيقات الفيدرالي صادرت بيانات طبية سرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).