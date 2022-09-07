2022/09/07 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رجح عضو في ائتلاف دولة القانون، الأربعاء 09/07/2022، عقد جلسة لمجلس النواب قبل الزيارة...

ظهرت المقالة قرار الاتحادية يشجع الاطار على جلسة برلمانية قبيل الأربعينية..



والتيار يصعّد بدعاوى التسريبات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار الاتحادية يشجع الاطار على جلسة برلمانية قبيل الأربعينية.. والتيار يصعّد بدعاوى التسريبات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار الاتحادية يشجع الاطار على جلسة برلمانية قبيل الأربعينية.. والتيار يصعّد بدعاوى التسريبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).