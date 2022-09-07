9 إصابات بهجوم لقطيع ذئاب على قضاء سيد دخيل في ذي قار

2022/09/07 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب تسعة اشخاص، اليوم الأربعاء، بهجوم لقطيع من الذئاب على قرية بقضاء سيد دخيل في ذي قار.وقال مصدر محلي في حديث صحفي، ان “قطيعا من الذئاب هاجم قرية آل بوجمعة في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار، ما أدى الى إصابة 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال”، مبينا انه “تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج”.وأضاف إن “أهالي القرية وصفوا الهجوم بغير المسبوق وأكدوا إن الذئاب باغتتهم بشكل مفاجئ ولم يتمكنوا من استخدام السلاح ضدها”.

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