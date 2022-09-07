وزير النقل يصدر أمراً بتدوير 3 مناصب بينها مدير عام الخطوط الجوية العراقية

2022/09/07 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الأربعاء، أمراً بتدوير 3 مناصب بينها مدير عام الخطوط الجوية العراقية.

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