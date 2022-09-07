الإتحاد الوطني يتحدث عن اخر المباحثات بشأن رئاسة الجمهورية

2022/09/07 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أكدت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، اليوم الأربعاء، عدم توصل الحزبين الكرديين لاتفاق اختيار مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية وتقديمه الى البرلمان بعد انتهاء زيارة الأربعين.وقالت دلير في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لغاية الآن لا يوجد اتفاق بين الاتحاد والديمقراطي حول مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية كما ان كل طرف متمسك بمرشحه".وأضافت انه "اذا تم عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية فقد نشهد ذهاب كل حزب بمرشحه الى البرلمان ويكون لأعضاء مجلس النواب حرية الاختيار بين المرشحين".

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