2022/09/07 | 21:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤولة أميركية لقادة العراق تحذر .. اسمعوا مقتدى الصدر | نشرة اخبار الثامنة 2022/9/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4fQ1USJdPEI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤولة أميركية لقادة العراق تحذر .. اسمعوا مقتدى الصدر | نشرة اخبار الثامنة 2022/9/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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