2022/09/07 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يبدأ بعد قليل المؤتمر السنوي لشركة أبل الأميركية في ولاية كاليفورنيا، حيث من المقرر أن تكشف عن أحدث أجهزتها، وخاصة الهاتف الجديد آيفون 14.ويقام الحدث الذي يحمل اسم “فار آوت”، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بث مباشر..



“أبل” تبدأ الإعلان عن الهاتف الجديد آيفون 14 المركز الخبري الوطني.

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