توضيح بشأن قرار دخول السيارات العراقية الخاصة إلى السعودية لأداء العمرة

2022/09/07 | 21:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر السماح للسيارات الصالون العراقية العبور عبر منفذ .

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