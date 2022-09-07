تنفيذ عملية تفتيش واسعة في صحراء الحضر جنوب الموصل

2022/09/07 | 21:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية تفتيش واسعة في صحراء الحضر جنوب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان، “تهدف العملية للبحث عن بقايا فلول داعش الإرهابي، وتجفيف منابع الإرهاب في الأنفاق والوديان الواقعة في صحراء الحضر جنوب الموصل”.

واضاف إن “قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى تواصل عملياتها الاستباقية لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في عموم محافظة نينوى”.

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