بالوثيقة.. بينهما مدير عام الخطوط الجوية العراقية.. وزير النقل يصدر أمراً بتدوير ثلاثة مناصب

2022/09/07 | 21:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الأربعاء، أمراً بتدوير 3 مناصب بينها مدير عام الخطوط الجوية العراقية.

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