آبل تُعلن عن هاتفها الجديد

2022/09/07 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أبل" عن "آيفون 14 برو" وكشفت عن الخصائص المميزة للنسخة الجديدة من الهاتف الذكي، وحددت الشركة سعره في حفل إعلان أطلقت عليه اسم "Far Out" الأربعاء

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