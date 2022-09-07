"بغداد اليوم" تتقصى عن وجود "الدولار الإسرائيلي" في الأسواق العراقية- عاجل

2022/09/07 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، الاربعاء، عن حقيقة دخول الدولار الإسرائيلي الى الاسواق العراقية، مبينا ان مافيات متنفذة تعمل على تهريب وتزوير العملة.

وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تزييف العملات الاجنبية ظاهرة عالمية تعاني منها اغلب البلدان في ظل وجود مافيات ذات امكانيات كبيرة لكن استخدام وسائل امنية متطورة اسهمت في خفض معدل التزييف بنسبة عالية وخاصة للعملات الصعبة ومنها الدولار في السنوات الماضية".

واضافت، ان "الحديث عن دخول مايسمى بالدولار الاسرائيلي وهو اشهر انواع الطبعات المزورة واكثرها تعقيدا غير دقيق لكن هناك بالفعل ترويج لاموال مزورة سواء عملات اجنبية او عراقية وهي تحظى بالمتابعة وتم تفكيك بعض الشبكات في الاشهر الماضية وضبط اموال".

اما خليل الراشدي صاحب مكاتب صيرفة قال بان "تزييف العملات الاجنبية يتطور بشكل كبير لان يدار من قبل مافيات دولية كبيرة ولانستبعد ان تكون جزء من كميات الاموال المزيفة دخلت للاسواق خاصة وان هناك شبكات لتسويقها".

واضاف الراشدي ان "اغلب مكاتب الصيرفة تتعامل بحذر من العملات الاجنبية ولديها خبرة في كشف المزيف من خلال بعض المكائن لكن هناك بالفعل طبعات معقدة جدا وذات مسارات تزييف متقدمة جدا ما يستدعي المزيد من الجهود لكشفها".

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