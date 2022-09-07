بين الاصطدام والحلول .. العالم يتأهب

2022/09/07 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

دأبت المجموعة القانونية الدولية للدفاع الكوكبي، التابعة للأمم المتحدة على دراسة التدابير التي ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذها للحيلولة من خطر اصطدام كويكب بكوكب الأرض.

ويتضمن دور المجموعة في "اتخاذ القرارات بشأن أفضل مهمة علمية ممكنة لصدّ هذا الكويكب"، حسب ما تقول العالمة الفرنسية أليسا حداجي، المشرفة على المجموعة الأممية المذكورة، وهي أيضاً رئيسة كونسورسيوم الفضاء في جامعتي هافارد و"إم أي تي".

حيث تقام جلسة النقاشات هذه تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتوازي مع مهمة DART التجريبية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والتي يُتوقع أن تصطدم مركبتها بكويكب في نهاية سبتمبر، لحرف مساره.

وعن كيفية الحلول التي يجب اتخاذها في حالة وجود تهديد من هذا النوع، تجيب حداجي بالقول: "الأمر لن يكون بالطبع على طريقة فيلم +أرماغيدون+، أي تفجير الكويكب، لأن التسبب بمزيد من الحطام أمر غير مستحسن.



سيكون من الممكن الاصطدام به وصدّه خلال هذا الارتطام، وهو ما ستعمل مهمتا DART من وكالة ناسا وHera من وكالة الفضاء الأوروبية على اختباره قريباً جداً.



إذا كان الكويكب كبيراً جداً أو إذا ما بدأنا التصدي له في وقت متأخر جداً، من الممكن إحداث انفجار شحنة نووية بجوار الكويكب، وبالتالي إذابة بعض الصخور التي قد تنفصل وتدفعه إلى الجانب الآخر كرد فعل".

كيف سيُتخذ القرار؟ تقول حداجي: "مجموعة (IAWN)الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات، المسؤولة عن اكتشاف الكويكبات وتقييم المخاطر، ستبلغ بالأمر الأمم المتحدة ومجموعة (SMPAG)المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية)، وكذلك سياسيي البلد أو البلدان التي يُحتمل أن تتأثر، وسيُتخذ القرار على المستوى السياسي بناءً على نصيحة، SMPAG))".

وتشير حداجي إن "الدفاع الكوكبي" يهدف إلى معرفة "ما يجب فعله في حال وجود تهديد من كويكب أو مذنّب.



إذا ما رصدنا جسماً يزيد قطره عن 50 متراً مع احتمال لاصطدامه بالأرض يفوق 1 في المئة، نفعّل عملSMPAG) ) التي تمت الموافقة عليها من اللجنة العلمية لمجلس شؤون الفضاء التابعة للأمم المتحدة وتتألف من وكالات فضائية من دول مختلفة، إذا ما كان قطر الكويكب يفوق 300 متر، يمكن الحديث عن اصطدام قاري، إذا كان قطره يتخطى الكيلومتر، فإن الاصطدام سيعني القضاء على 25 في المئة من الكائنات الحية".

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