أنشيلوتي: إصابة بنزيما غير مقلقة.. وهازارد حاسم

2022/09/07 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن تكون الإصابة التي تعرض لها لاعبه كريم بنزيما في ركبته، خلال مواجهة سيلتك، خطيرة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة التي فاز بها ريال مدريد 3-0 "لا يبدو الأمر خطيرًا بعد التقييم الأولي، لكن علينا أن ننتظر إلى الغد".وأضاف "ربما تكون مجرد آلام، لكنه لا يبدو شيئًا مقلقا".وأشار المدرب إلى أن بنزيما سيخضع إلى الفحوصات الحاسمة غدا الأربعاء بهدوء.وثمن أنشيلوتي، فوز فريقه على مضيفه سيلتك، واصفا المباراة بالاستعراضية في مستهل منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وفي المؤتمر الصحفي، قال المدرب "لقد عانينا، وطبيعي أن تعاني في سيلتك بارك".وأضاف أنشيلوتي أنه لا يمكن أن "يغضب من هذا الفريق"، لأنه على الرغم من المعاناة في أول 45 دقيقة، "كان الشوط الثاني عبارة عن حفل استعراضي".ولم يمر أداء البلجيكي إيدين هازارد، دون أن يلاحظه مدربه الذي أكد أنه "كان حاسما".

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