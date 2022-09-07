2022/09/07 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بابل – واعأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، القاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في سيطرة أمنية شمالي بابل.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم القاء القبض على اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ، ضمن سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي بابل" .وأضافت، أن "اجراءات القبض تمت من خلال الجهود المشتركة لمفارز السيطرة في تفتيش وتدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية"، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتسليمهما اصولياً الى جهة الطلب.





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