2022/09/07 | 22:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AV9n3FV4_LI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع الفارس | ضيف الحلقة السيد علي الشريفي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع الفارس | ضيف الحلقة السيد علي الشريفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).