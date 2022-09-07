2022/09/07 | 22:28 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء السادس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشعيرة الثالثة: الزيارة
لقد وضع اهل البيت عليهم السلام عنوانا
كبيرا يتصدر كل الاعمال الأخرى ويعتبر
من اهم الشعائر والذي يتضمن مضامين
عالية في الجانب العقائدي والروحي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء السادس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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