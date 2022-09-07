الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء السادس

2022/09/07 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

الشعيرة الثالثة: الزيارة

لقد وضع اهل البيت عليهم السلام عنوانا

كبيرا يتصدر كل الاعمال الأخرى ويعتبر

من اهم الشعائر والذي يتضمن مضامين

عالية في الجانب العقائدي والروحي

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