بعد رد المحكمة الاتحادية العراقية دعوى حله.. ما السيناريوهات المحتملة لحل مجلس النواب؟

2022/09/07 | 22:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلف ضيفا "ما وراء الخبر" في نظرتهما وتقييمهما لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق لحل مجلس النواب، لكنهما اتفقا على أن المجلس سيتم حله في الأغلب بالفترة القادمة.

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