رسمياً.. آبل تعلن عن آيفون 14

2022/09/07 | 22:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهاتف يصور بشكل أفضل أيضا في ظل الإضاءة المنخفضة.

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