2022/09/07 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، توجيهات خاصة بالزيارة الاربعينية.وقالت المديرية.في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه :”حفاظاً على سلامتك وسلامة زائري ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) نرجو الالتزام بالطرق المخصصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تصدر توجيها لزائري الأربعين المركز الخبري الوطني.

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