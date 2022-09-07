2022/09/07 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أطلقت شركة “أبل”، ساعات “apple watch series 8″، بميزات جديدة وتصميمات مختلفة، حيث تتمتع بشاشة أكبر من الإصدار السابق، وتحسينات عدة تتعلق بالسلامة الصحية عموماً وللمرأة بشكل خاص، إلى جانب مستشعر لقياس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبل تطرح “آيفون 14” رسمياً المركز الخبري الوطني.

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