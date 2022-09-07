صلاح ينافس رونالدو للفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

2022/09/07 | 23:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يتنافس نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد،...

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