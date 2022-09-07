2022/09/07 | 23:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت شركة آبل الأميركية، الأربعاء 09/07/2022، عن سلسلة جديدة من منتجاتها، وعلى رأسها هاتف...

ظهرت المقالة آبل تعلن رسمياً عن آيفون 14 بسعر 999 دولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آبل تعلن رسمياً عن آيفون 14 بسعر 999 دولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آبل تعلن رسمياً عن آيفون 14 بسعر 999 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).