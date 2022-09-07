2022/09/07 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وبلاسخارت يشدّدان على إعتماد الحوار لإنهاء الإنسداد الإتحادية تنتقد أداء البرلمان في تعطيل مصالح الشعب عقب رد دعوى الحل بغداد – قصي منذر حذرت المحكمة الاتحادية العليا ،من استمرار تجاوز المدد الدستورية الذي سيؤدي الى هدم العملية السياسية بالكامل وتهديدا لامن البلاد والمواطنين.واكدت المحكمة عقب رد دعوى حل مجلس النواب في بيان تابعته […]

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