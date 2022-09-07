2022/09/07 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكذا فهمت قرار المحكمة الإتحادية اولا.مسؤولية النواب امام الشعب وحسن تمثيلهم وتحقيق مصلحة الشعب ولا يعبروا عن مواقفهم الشخصية ويكونوا مصدر تهديد لسلامة البلد.ثانيا.الاستقرار يعني الالتزام بالدستور والتوقيتات الدستورية وحال الخلاف أنتم تهددون أمن البلد.ثالثا.الجزاء بعدم الالتزام بالتوقيتات يفرض على مجلس النواب حل نفسه.رابعا.وهنا عليكم بالمادة 64.خامسا.[…]

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