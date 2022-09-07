2022/09/07 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الإقليم يبحث مع وفد بريطاني دعم البيشمركة البارزاني وليف يدعوان إلى عبور تحديات المرحلة اربيل – فريد حسن شدد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ووفد امني بريطاني ،على اهمية توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم واتفاق لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق،فيما بحثا اعادة تنظيم قوات البيشمركة لديمومة مواجهة مخاطر داعش.وقال […]

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