لبيد يعارض ملاحقة الجندي المسؤول عن إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة

2022/09/07 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال لبيد خلال مراسم عسكرية "لن أسمح لأي جندي كان يحتمي من نيران إرهابيين أن يلاحق قضائيا للحصول على تهنئة من الخارج".

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