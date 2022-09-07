2022/09/07 | 23:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بعدما كانت انظار الشارع العراقي بشكل عام، وجماهير التيار الصدري بشكل خاص، مصوبة نحو...

ظهرت المقالة التيار الصدري بعد قرار القضاء يناور عبر التسريبات وملف الاستقالات والتصعيد الميداني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري بعد قرار القضاء يناور عبر التسريبات وملف الاستقالات والتصعيد الميداني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري بعد قرار القضاء يناور عبر التسريبات وملف الاستقالات والتصعيد الميداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).