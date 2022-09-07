تفاعلات الساعة.. 180 نائبا لعقد جلسات البرلمان والصدر لن يقتنع بقرار المحكمة

2022/09/07 | 23:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، الأربعاء 09/07/2022.النائب عن دولة القانون جاسم...

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180 نائبا لعقد جلسات البرلمان والصدر لن يقتنع بقرار المحكمة أولاً على المسلة.

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