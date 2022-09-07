2022/09/07 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oaJijW1hN4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الكتلة الصدرية الى البرلمان..؟ ما هو قرار المحكمة الاتحادية ؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة الكتلة الصدرية الى البرلمان..؟ ما هو قرار المحكمة الاتحادية ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).