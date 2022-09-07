2022/09/07 | 23:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يدعو إلى تقديم مبادرة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/07 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يدعو إلى تقديم مبادرة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يدعو إلى تقديم مبادرة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).