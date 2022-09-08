مصر تعلن رصد أول حالة اصابة بجدري القردة

2022/09/08 | 00:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، رصد أول إصابة بمرض جدري القردة، موضحة أن المريض جرى وضعه في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.وأوضحت الوزارة أنه “تم رصد الحالة، وهي لمواطن مصري […]

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