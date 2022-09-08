دولة القانون: لاخيار أمامنا سوى الذهاب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

2022/09/08 | 00:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت النائب عن دولة القانون عالية نصيف ، مساء يوم الاربعاء ،إن الاطار لايوجد امامه خيار سوى الذهاب الى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيسا للجمهورية .وأكدت نصيف في برنامج تلفزيوني تابعه/المركز […]

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