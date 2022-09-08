مصر تعلن رصد أول حالة إصابة بجدري القردة

2022/09/08 | 00:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة بجدري القردة لمصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية.

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