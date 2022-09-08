ممثل السيد السيستاني يستقبل والد الشهيد محمد الدرة في مكتبه

2022/09/08 | 00:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / استقبل عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجعية الدينية، اليوم الأربعاء، جمال الدرة والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، الذي استشهد في أيلول 2000 على يد القوات الإسرائيلية.ووقعت حادثة مقتل محمد الدرة في قطاع غزة في الثلاثين من ايلول عام 2000، في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع […]

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