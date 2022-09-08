الحصاد (2022/9/7)

2022/09/08 | 00:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت فدى باسيل في ملفات الحصاد الضوء على عدد من القضايا المهمة، ومن أبرزها مناقشة مجلس الأمن الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا، ورد المحكمة الاتحادية العليا العراقية دعوى لحل البرلمان؟

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