خلال لقاءه بوفد مؤتمر نداء الأقصى: ممثل المرجع السيستاني يدعو الاحرار والفلسطينيين خاصة ان يستلهموا من الحسين مواقف رجالها

2022/09/08 | 00:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجع الديني الاعلى السيد

علي السيستاني، خلال لقائه بمجموعة

كبيرة من علماء المذاهب الاسلامية

وشخصيات عالمية امثال حفيد القائد

الافريقي نيلسون مانديلا وحفيد محرر

الهند نهرو غاندي والفلسطيني ج

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