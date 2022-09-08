لعدم الاختصاص.. المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعوى حل البرلمان

2022/09/08 | 00:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى التي قدمها لها ألف شخصية معظمهم من التيار الصدري ومستقلون لحل مجلس النواب لعدم اختصاصها.وأكدت المحكمة أن قرارها ليس نابعا من اصطفاف سياسي.

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