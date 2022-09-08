السعودية.. إيقاف شخص نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ادعاءه معالجة المرضى

2022/09/08 | 01:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، إيقاف شخص قام بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "تحمل ادعاءه معالجة المرضى مضللا المرضى والمحتاجين للعلاج".

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