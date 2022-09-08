استمرار معاناة آلاف النازحين من سنجار في مخيمات دهوك بالعراق

2022/09/08 | 01:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر معاناة أكثر من 300 ألف نازح من سنجار في مخيمات اللجوء في دهوك شمالي العراق.وقد آثر عدد كبير من العائلات النازحة البقاء في المخيمات التي لجؤوا إليها قبل نحو 8 سنوات على العودة بسبب الانفلات..

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