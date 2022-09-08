تحديد موعد إنجاز المستشفى الالماني في المثنى

2022/09/08 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المثنى – واعحددت دائرة صحة المثنى، موعد انجاز المستشفى الألماني في المحافظة.وقال مسؤول مشاريع المستشفيات في وزارة الصحة قسم جارالله في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المستشفى التعليمي في المثنى تعد واحدة من 11 مستشفى سعة 400 سرير تنفذ في البلاد منها 5 مستشفيات من قبل شركة تركية و3 من قبل شركة المانية و3 اخرى من قبل شركة استرالية".وأضاف، انه "خلال فترة العام المنصرم وبعدما كانت المشاريع متوقفة عن العمل بسبب سيولة المالية وبعض الامور اللوجستية تم حل جميع المشاكل والمعوقات وبدعم مباشر من قبل رئيس الوزراء ولجنة الامر الديواني المتمثلة برئيس اللجنة وزير التخطيط خالد البتال وكذلك الوكيل الاداري لوزير التخطيط وبتوجيه مباشر من وزير الصحة"، مبينا ان "هذه المستشفى والمستشفيات الاخرى ستكون ضمن ذات مستوى المستشفيات الاخرى لخدمة هذه المحافظة".واشار الى ان "المستشفى تحتوي على اجهزة خدمية متطورة من شركات عالمية كذلك اجهزة طبية تم تجهيزها من شركات عالمية رصينة "، مبينا انه "كان هناك سحب عمل للشركة في عام 2016 وتم اعادة العمل الى الشركة ذاتها بناء على قرار 450 من قبل لجنة الامر الديواني ومصادقة مجلس الوزراء وتمت المباشرة الشركة الالمانية بتاريخ 5/12 / 2020 ".ولفت الى ان "الشركة الالمانية هي الشركة ذاتها التي تنفذ حاليا مستشفيات الموصل والنجف".من جانبه، قال ممثل الشركة المنفذة للمشروع صباح العاني، ان "المشروع احيل من وزارة الصحة للشركة الالمانية الطبية بطريقة (تسليم المفتاح)، هذه الطريقة فيها 3 مراحل اساسية الاولى التصميم الانشائي والمعماري والميكانيكي والفني والمعداتي والكهربائي وتصميم الاجهزة الطبية، والثانية التنفيذ اي تنفيذ التصاميم على ارض الواقع والثالثة تجهيز المعدات الطبية والاثاث الطبي والتشغيل والشركة ملتزمة بهذه المراحل".واوضح، ان "مرحلة التصميم قامت الشركة بالتعاقد مع شركات اجنبية عالمية كشركات هولندية والمانية وامريكية، و قامت باعداد التصميم الانشائي والمعماري والميكانيكي والكهربائي للمستشفى بالكامل"، منوها بان " تصميم المعدات الطبية عرضت الشركة كوادرها وقاموا باعداد قوائم الاجهزة الطبية التي تغطي حاجة المستشفى بحيث تصل الى المشروع".وتابع، "الان وصلنا الى مراحل نهائية وبمرحلة مصادقة قوائم الاجهزة الطبية بمختلف مناشئها وماركاتها "، مؤكدا انه "نهاية 2023 سينتهي العمل كانشاء وبداية عام 2024 ستبدا عملية تنصيب المعدات ، وفي منتصف 2024 سيكون المستشفى بطور التشغيل التجريبي ".

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