2022/09/08 | 01:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الى المحكمة الاتحادية تتجه الانظار.. حل البرلمان من عدمه مصيري القرار | نشرة اخبار المنتصف 2022/9/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الى المحكمة الاتحادية تتجه الانظار.. حل البرلمان من عدمه مصيري القرار | نشرة اخبار المنتصف 2022/9/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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