2022/09/08 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت النائب حنان الفتلاوي، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان.

وقالت الفتلاوي، في تغريدة لها إن "المحكمة الاتحادية اصدرت حكمها بانه ليس من اختصاصها حل البرلمان".

واضافت، أن "اهم رسالة بحكمها اليوم هي : ان العنف والتهديد ليس هو الحل ..



انما الدستور والقانون".

وكانت المحكمة الإتحادية العليا قد ردت بوقت سابق اليوم، دعوى حل مجلس النواب العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي تعلق على رد الاتحادية دعوى حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي تعلق على رد الاتحادية دعوى حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).