2022/09/08 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار الزخم البشري للزوار الايرانيين في منفذ المنذرية (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار الزخم البشري للزوار الايرانيين في منفذ المنذرية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار الزخم البشري للزوار الايرانيين في منفذ المنذرية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).