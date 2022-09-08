الخيارات تضيق بعد اعلان أعلى محكمة عراقية: لا نملك صلاحية حل البرلمان

2022/09/08 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬تعقد‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬امس‭ ‬وباتت‭ ‬الخيارات‭ ‬محدودة‭ ‬ومحشورة‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬او‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬القيادي‭ ‬الكردي‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬امس‭ ‬العمل‭ ‬لاسترضاء‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬للعودة‭ ‬للبرلمان‭ .‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬ان قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬السلطة‭ […]

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