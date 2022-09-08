2022/09/08 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام ليس من المعقول ان يظل بلد كامل مرهوناً بوضع سياسي قلق ومهترىء، لا يتيح اية فرصة للتنمية او التفكير الاستراتيجي من اجل ضمان مستقبل الأجيال بعد ان استهلكت الأوضاع السياسية الشاذة طاقات وثروات وبددت إمكانات وكفاءات. يضحك على نفسه مَن يظن انّ النفط هو ضمانة المستقبل للبلد وملايينه الاربعين، فالعالم يرسم سياسات لعشرين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبناء الدستور الضعيف.. ضعفاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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