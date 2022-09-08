أبناء‭ ‬الدستور‭ ‬الضعيف‭.. ‬ضعفاء

2022/09/08 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬ان‭ ‬يظل‭ ‬بلد‭ ‬كامل‭ ‬مرهوناً‭ ‬بوضع‭ ‬سياسي‭ ‬قلق‭ ‬ومهترىء،‭ ‬لا‭ ‬يتيح‭ ‬اية‭ ‬فرصة‭ ‬للتنمية‭ ‬او‭ ‬التفكير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استهلكت‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬الشاذة‭ ‬طاقات‭ ‬وثروات‭ ‬وبددت‭ ‬إمكانات‭ ‬وكفاءات‭.‬ يضحك‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬مَن‭ ‬يظن‭ ‬انّ‭ ‬النفط‭ ‬هو‭ ‬ضمانة‭ ‬المستقبل‭ ‬للبلد‭ ‬وملايينه‭ ‬الاربعين،‭ ‬فالعالم‭ ‬يرسم‭ ‬سياسات‭ ‬لعشرين‭ […]

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